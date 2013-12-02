На Кіровоградщині затримали трьох наркоділків

На Кіровоградщині затримали наркоділків та вилучили у них товару майже на 100 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМВС в області, 28 листопада правоохоронці затримали трьох жителів міста Олександрії, одного чоловіка та двох жінок, віком від 28 до 35 років.

Після обшуку правоохоронці вилучили майже 150 грамів канабісу і кілька літрових пляшок з опієм, приладдя і сполуки для виготовлення наркотичних речовин та понад 100 шприців із залишками опію, а також мобільні телефони та гроші.

За даними міліції, для виробництва наркотичних засобів зловмисники обладнали гаражне приміщення, розташоване на території одного з гаражних кооперативів. Сировину для виготовлення наркотичного засобу купували у сусідній області. Готовий товар збували наркозалежним особам через розгалужену мережу розповсюджувачів у Олександрії.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» Кримінального кодексу України. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Стосовно учасників злочинної групи обрано міру запобіжного заходу – арешт.