На Львівщині лисиця покусала хлопчика
11:01, 03 грудня 2013Новини регіонів
48
Стан стабільний
На Львівщині лисиця покусала 14-річного хлопчика.
Про це повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.
Як зазначається в повідомленні, небезпечна подія сталася вчора, 2 грудня. Об 11.45 в хірургічне відділення Перемишлянської районної лікарні з діагнозом «укус лисиці» був госпіталізований 14-річний житель села Станимир Перемишлянського району.
Стан потерпілого стабільний.
У повідомленні не зазначаються обставини нападу звіра на дитину та не уточнюється, чи лисицю знешкодили і чи вона хвора на сказ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter