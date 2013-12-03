На Львівщині лисиця покусала хлопчика

На Львівщині лисиця покусала 14-річного хлопчика.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

Як зазначається в повідомленні, небезпечна подія сталася вчора, 2 грудня. Об 11.45 в хірургічне відділення Перемишлянської районної лікарні з діагнозом «укус лисиці» був госпіталізований 14-річний житель села Станимир Перемишлянського району.

Стан потерпілого стабільний.

У повідомленні не зазначаються обставини нападу звіра на дитину та не уточнюється, чи лисицю знешкодили і чи вона хвора на сказ.