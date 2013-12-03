У Києві активізувалася торгівля неякісними продуктами

Державна інспекція з питань захисту прав споживачів (Держспоживінспекція) попереджає учасників акцій громадянського протесту про зростання торгівлі неякісними і небезпечними для здоров`я продуктами харчування, йдеться в офіційному зверненні керівника відомства Сергія Орєхова.

«Саме у такі моменти «нечисті на руку» реалізатори відчувають свободу дій. Задля швидкої наживи вони реалізовують неякісну, а деколи й небезпечну для життя і здоров`я людей продукцію», - сказано в зверненні.

Орєхов зазначив, що сьогодні Держспоживінспекція працює в посиленому режимі і щодня до неї звертаються громадяни. При цьому він нагадав, що дія закону «Про захист прав споживачів» не поширюється у відносинах продавець-покупець у випадку, якщо продукція отримується на «стихійних ринках».