Керченську поромну переправу закрито через шторм

Керченська поромна переправа припинила роботу через шторм і сильний північно-західний вітер швидкістю до 22 метрів за секунду.

Республіканський комітет з транспорту і зв`язку інформує, що переправа не працює з 02.00 3 грудня.

"Напередодні о 20.00 було одержано штормове попередження, після чого на російський бік було переправлено всі пасажирські автобуси з кримського боку. Станом на сьогоднішній ранок у пункті пропуску "Крим" через шторм "зависли" два автобуси Одеса-Краснодар і автобус, який йшов з Греції до Росії. Наш пором з ночі стоїть на російському боці. Там же скупчилося кілька автобусів. Всі чекають поліпшення погоди", - кажуть у Рескомі.

Як повідомляв УНІАН, Керченську переправу створено в 1954 році, її основним видом діяльності є перевезення пасажирів, автомобілів і вантажів через Керченську протоку з порту "Крим" у порт "Кавказ" і у зворотному напрямі.