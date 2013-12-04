Минулої доби у Києві госпіталізовано 9 учасників масових акцій із легкими травмами та загостреннями хронічних захворювань, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

У Департаменті охорони здоров’я КМДА інформують, що загалом протягом минулої доби, 3 грудня, серед мітингувальників зафіксовано 28 звернень до медиків. Із них 25 осіб звернулися за допомогою до лікарів швидкої медичної допомоги, а ще троє – до фахівців травмпунктів. Госпіталізовано 9 учасників масових акцій із легкими травмами та загостреннями хронічних захворювань.

Станом на 9:00 середи, 4 грудня, до лікарів бригад швидкої медичної допомоги звернулися 4 учасники акцій протесту, жодній особі госпіталізація не знадобилася.

Інформацію щодо стану госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.