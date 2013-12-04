У Києві захворюваність на грип та ГРВІ не перевищує епідпоріг

У Києві рівень захворюваності на грип та ГРВІ не перевищує епідпоріг.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Департамент охорони здоров’я КМДА.

За даними Головного управління державної санітарно-епідеміологічної служби в місті Києві, станом на 48 тиждень (25 листопада – 1 грудня) на грип та ГРВІ у Києві захворіло 17 190 осіб, з них 11 479 (66,8%) становлять діти віком до 17 років. Показник на 10 тисяч населення становить 61,1, що нижче епідемічного порогу зазначеного тижня на 43% (епідпоріг 107,2%).

Наразі Київ за показниками захворюваності посідає друге місце серед усіх регіонів України.