В Черкаській області оголошено штормове попередження
18:51, 04 грудня 2013Новини регіонів
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Черкаський обласний центр з гідрометеорології оголосив штормове попередження у Черкасах та Черкаській області на 5 грудня.
Як повідомили УНІАН у Черкаському обласному центрі з гідрометеорології, завтра 5 грудня в області пориви вітру території становитимуть 15-20м/с. Подібне природне явище класифікується, як штормове попередження №3 про небезпечне явище погоди.
В обласному гідрометеоцентрі закликають дітей і дорослих перебувати подалі від ліній електропередач, дерев, рекламних щитів і всього того, що може упасти.
Також не варто ставити в цих небезпечних місцях свій автотранспорт.
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