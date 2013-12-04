В Черкаській області оголошено штормове попередження

Черкаський обласний центр з гідрометеорології оголосив штормове попередження у Черкасах та Черкаській області на 5 грудня.

Як повідомили УНІАН у Черкаському обласному центрі з гідрометеорології, завтра 5 грудня в області пориви вітру території становитимуть 15-20м/с. Подібне природне явище класифікується, як штормове попередження №3 про небезпечне явище погоди.

В обласному гідрометеоцентрі закликають дітей і дорослих перебувати подалі від ліній електропередач, дерев, рекламних щитів і всього того, що може упасти.

Також не варто ставити в цих небезпечних місцях свій автотранспорт.