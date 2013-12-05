У Харкові дівчина випала з балкону 11 поверху і залишилася живою

У Харкові дівчина, яка випала з балкону на 11-му поверсі, залишилася живою.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, інцидент стався вчора, 4 грудня, близько 4:00.

До чергової міліції від лікарів швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що до лікарні з численними переломами доставлено 18-річну харків’янку. Дівчина, начебто, намагалася покінчити життя самогубством та вистрибнула з 11-го поверху будинку по проспекту Перемоги.

На місце події негайно виїхало керівництво Дзержинського РВ та слідчо-оперативна група. Під час опитування свідків події правоохоронці встановили, що цього дня потерпіла з друзями пішла в гості до спільної знайомої. Під час вживання алкоголю між дівчиною та її колишнім хлопцем виникла сварка.

За його словами, він намагався припинити конфлікт, тому вирішив піти додому. Саме в цей час юнак почув крик дівчини та вибіг на балкон з іншими гостями. Там вони побачили, що потерпіла лежить на землі біля будинку. Одразу на місце події була викликана швидка медична допомога.

Даний факт зареєстровано у журналі єдиного обліку про кримінальні правопорушення та інші події.

Наразі дівчина знаходиться у лікарні у тяжкому стані. Правоохоронці продовжують здійснювати необхідні заходи з метою встановлення усіх обставин події.