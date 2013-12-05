На Дніпропетровщині тракторист знайшов в полі авіабомбу

В середу, 4 грудня, о 16:50 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення що, поблизу міста Павлоград на Дніпропетровщині під час проведення сільськогосподарських робіт на полі тракторист виявив підозрілий металевий предмет.

Як повідомили УНІАН у головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, на місце події прибула оперативна група, яка попередньо ідентифікувала боєприпас як 250-міліметрову фугасну авіаційну бомбу (ФАБ -250) часів Другої світової війни. Місце виявлення авіабомби огороджено та охороняється співробітниками міліції.