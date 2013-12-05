Біля Львова мікроавтобус скоїв наїзд на 3-х жінок на "зебрі"

11:35, 05 грудня 2013
Новини регіонів
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Постраждалі госпіталізовані

На автодорозі «Західний обхід Львова» 35-річний водій мікроавтобуса Mercedes Benz, мешканець Львова, не впорався з керуванням, здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, де на пішохідному переході скоїв наїзд на трьох жінок-пішоходів.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, дорожньо-транспортна пригода сталася 4 грудня, близько 19.00.

Внаслідок ДТП постраждало троє жителів селища Рудно Львівської міської ради: 41-річна жінка (стан середньої тяжкості, діагностовано струс головного мозку та забої), 28-річна жінка (стан важкий, діагностовано черепно-мозкову травму) та 38-річна жінка (після надання медичної допомоги відпущена для подальшого лікування за місцем проживання, діагностовано перелом ноги).

За фактом ДТП проводиться розслідування.

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