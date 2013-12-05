Робітника вбило бетонним парканом

У Києві загинув робітник, на якого через зсув грунту впав бетонний паркан.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, нещасний випадок трапився сьогодні вночі.

«5 листопада о 01:47 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення від медичної служби «103» про те, що під час проведення ремонтних робіт теплотраси у дворі житлового будинку по вул. Електриків, 26/10, стався зсув грунту та обвал бетонного паркану на будівельника», - йдеться в повідомленні.

Внаслідок події чоловік віком приблизно 40 років загинув на місці події, повідомили в ДСНС.

За вказаною адресою прибули рятувальники, які підняли бетонний паркан розміром 4х4 автокраном та передали загиблого чоловіка оперативно-слідчій групі міліції.