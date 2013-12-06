У Києві 5 грудня до медиків "швидкої" звернулися 28 мітингувальників

У Києві впродовж 5 грудня лікарі бригад швидкої медичної допомоги зафіксували 28 звернень учасників акцій протесту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на дані Департаменту охорони здоров’я КМДА.

Зокрема, 25 осіб звернулися за допомогою до лікарів швидкої медичної допомоги, а ще троє – до фахівців травмпунктів. Госпіталізовано 22 учасника масових акцій з травмами, симптомами ГРВІ та загостреннями хронічних захворювань, поінформували в КМДА.

Інформацію щодо стану госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.