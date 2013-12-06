Київщина: товариству сліпих повернули базу відпочинку

За втручання прокуратури Київської області скасовано судові рішення, за якими в Українського товариства сліпих на користь комерційної структури вилучено базу відпочинку «Івушка».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, відомство оскаржило в касаційному порядку рішення судів першої та апеляційної інстанції про вилучення в Українського товариства сліпих та передачі у власність комерційній структурі бази відпочинку на березі Дніпра «Івушка».

Незаконними судовими рішеннями припинено дію Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою, виданого Київському УВП-3 Українського товариства сліпих, а також передано комерційній структурі будинки, майстерню, клуб, гараж та інше майно, яке розміщено на території бази відпочинку.

Постановою Вищого господарського суду України від 13 листопада касаційну скаргу прокуратури області задоволено. Справу направлено на новий судовий розгляд до суду першої інстанції.