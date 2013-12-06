Пожежа знищила 1,5 га Дунайського біосферного заповідника
14:42, 06 грудня 2013Новини регіонів
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Постраждалих немає
В Одеській області пожежа знищила близько 1,5 га території Дунайського біосферного заповідника.
Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків зі ЗМІ та громадськістю головного управління ДСНС в Одеській області, 5 грудня о 19:20 до служби «101» районного центру Кілія надійшло повідомлення від інспектора охорони Дунайського біосферного заповідника про те, що на ділянці між містом Вилкове і селом Приморське виникло займання сухої трави й очерету.
Пожежники ліквідували займання на загальній площі 1,5 га. Пожежу ліквідовано за 40 хвилин. Загиблих і постраждалих немає. Причина займання встановлюється.
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