На Львівщині без електрики лишилися 68 населених пунктів

На Львівщині внаслідок сильних поривів вітру повністю знеструмлено 50 населених пунктів, 18 – частково. Також знеструмлено кілька вулиць у центральному, Галицькому районі, Львова.

Як повідомили УНІАН у відділі корпоративних зв’язків ПАТ „Львівобленерго”, у ніч з 5 на 6 грудня, негода призвела до перерв у електропостачанні споживачам Львівщини. Станом на 09.00 6 грудня знеструмлено 19 ліній електропередачі 6-10 кВт повністю та 3 частково, внаслідок чого 50 населених пунктів повністю залишилися без електропостачання та 18 частково у Жовківському, Сокальському, Мостиському, Пустомитівському, Дрогобицькому, Сколівському, Стрийському, Старосамірському та Турківському районах області.

До аварійно-відновлювальних робіт задіяно 219 працівників ПАТ „Львівобленерго” у складі 53 бригад та 58 одиниць техніки.

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту населення, 6 грудня, внаслідок пошкодження на трансформаторній підстанції, без електропостачання залишилася частина абонентів вулиць Татарської, Підмурної та Ужгородської у Галицькому районі Львова.

Аварійною бригадою Галицького РЕМ розпочато роботи з ліквідації аварії.