Київські чиновники закликають очищати дахи від бурульок

У зв’язку з погіршенням погодних умов Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА нагадав підприємствам, установам, організаціям та балансоутримувачам територій про відповідальність за неналежне утримання балансових територій в зимовий період.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що відповідно до Правил благоустрою Києва балансоутримувачі територій повинні забезпечувати: своєчасне прибирання снігу та льоду з балансової та прилеглої територій; негайно проводити очищення дахів та козирків від снігу та бурульок з дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, а також огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах, виставляти вартових.

За невиконання відповідних вимог Правил благоустрою, зазначається далі, всі порушники будуть притягнуті до відповідальності відповідно ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка тягне за собою накладання штрафу на громадян від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 340 до 1360 грн) та на посадових осіб, громадян-суб’єктів підприємницької діяльності – від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн).