Полтавщина: "швидкі" обладнають GPS-навігаторами

Полтавські машини швидкої допомоги обладнають GPS-навігаторами і кнопками виклику міліції.

Про це на прес -конференції повідомив начальник управління держслужби охорони при УМВС України в Полтавській області Сергій Порада.

За його словами, на території України фіксуються неодноразові випадки нападів на медичний персонал з боку пацієнтів, до яких вони приїжджають на виклик .

«У зв`язку з цим найближчим часом 71 карету швидкої допомоги в області обладнають пристроями тривожних сповіщень. Ми здатні вчасно реагувати на їхні виклики на території області», - розповідає Сергій Порада.

Він також зазначив, що додатково кожен автомобіль обладнають GPS- навігаторами, що дозволить миттєво визначити місцезнаходження автомобіля швидкої допомоги.