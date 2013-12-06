У Криму на вихідні оголосили штормове попередження

Кримське управління Державної служби з надзвичайних ситуацій оголосило штормове попередження на суботу та неділю через прогнозоване різке погіршення погоди на півострові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ ДСНС, 7-8 грудня в регіоні місцями сильний дощ зі снігом, налипання мокрого снігу, заметіль, на дорогах ожеледиця, посилення південно-західного вітру до 20 метрів на секунду.

«Рекомендуємо водіям обмежити пересування на автомобілях і без крайньої необхідності на дороги не виїжджати. При поривах вітру не варто перебувати поблизу ліній електропередач, старих будов і сухих дерев», - просять рятувальники.