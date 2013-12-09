Житомирщина: під час пожежі загинув 3-річний хлопчик

На Житомирщині під час пожежі загинув 3-річний хлопчик.

Як повідомляє сайт ДСНС України, 7 грудня о 16:16 на пункт зв’язку 12-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Овруч надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку, в селі Черепинки Овруцького району Житомирської області. Рятувальників викликали сусіди.

Пожежники в одній із кімнат будинку виявили дитину, яку винесли та передали лікарям. Медики в кареті швидкої констатували смерть хлопчика.

З’ясувалося, що в оселі мешкала родина у складі батьків та трьох дітей. Мати перебувала на роботі, старші діти гуляли у дворі, а в будинку знаходився батько з трирічним сином. Чоловік відчув, що в кухні щось горить і побіг туди подивитися. У цей час дитина, злякавшись пожежі, заховалася під ліжком у спальні. Батько намагався дістатися до хлопчика, але вогонь та велика задимленість відрізали йому шлях до сина.

Чоловік отримав опіки обох рук, обличчя та голови. Вогонь знищив майно в кухні та коридорі. Причина пожежі та завдані збитки встановлюються.