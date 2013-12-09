У Севастополі включили гарячу воду - подаватимуть 2 дні на тиждень

У Севастополі відновили гаряче водопостачання, яке було відключено навесні, коли закінчився минулий опалювальний сезон.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у КП «Севтеплоенерго» Севастопольської міської ради, згідно із затвердженим на підприємстві графіком, із 6 грудня гаряча вода подаватиметься по п`ятницях і суботах із 6.00 і до 22.00.

Згідно з повідомленням, відновлення гарячого водопостачання стало можливим завдяки тому, що в міжопалювальний сезон на підприємстві було проведено низку заходів організаційно-технічного характеру - виконано роботи із заміни трубопроводів, запірної арматури на подачу гарячої води, проведено ремонт насосного обладнання, водопідігрівачів.

На підприємстві «Севтеплоенерго» також зазначають, що початий 6 жовтня цього року опалювальний сезон у місті загалом проходить стабільно. Зараз робота систем теплопостачання стабілізувалася, гідравлічні режими теплових мереж відлагоджено.

Всі котельні й центральні теплові пункти технічно готові почати роботу на подачу гарячої води населенню.

Довідка УНІАН. КП «Севтеплоенерго» Севастопольської міської ради виробляє, транспортує й постачає теплову енергію для централізованого опалення й гарячого водопостачання споживачів міста. Підприємство опалює 3,105 тис. будівель, зокрема 2,649 тис. будівель житлового фонду міста, 85 шкіл, 73 дитячих садки. Основним видом палива для теплопостачання міста Севастополя є природний газ, який використовується на 66 котельних. Окрім цього 26 котельні використовують вугілля і 5 котельних використовують мазут. Потужність власних джерел теплоти КП «Севтеплоенерго» СГС становить 756 МВт.

Централізованим гарячим водопостачанням забезпечується 120 тис. осіб.