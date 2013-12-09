Київ стоїть через десятибальні пробки

Система "Яндекс. Пробки" станом на 9:00 показує пробки в десять балів з ​​десяти з позначкою "Місто стоїть - пішки швидше".

Як повідомляється, тягучки охопили центр міста, Поділ, Печерськ. Величезна пробка сформувалася на в`їзді на Московський міст. Ускладнено рух на бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби народів, Чоколівському бульварі, Червонозоряному та Повітрофлотському проспектах, проспекті Перемоги і 40-річчя Жовтня, вулицях Гетьмана, Теліги, Борщагівській, Червоноармійській. Окружна дорога в бік Академмістечка також "стоїть". Традиційно складна транспортна ситуація спостерігається на Троєщині, а головні автомагістралі стали "червоними".

Крім того, складна ситуація на всіх під`їздах до столиці. Нормальна ситуація спостерігається на проспекті Бажана у бік Борисполя.