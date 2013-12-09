Хмельниччина: зі снігових заметів витягли машину "швидкої"

У Хмельницькій області рятувальники витягли зі снігових заметів машину «швидкої допомоги» і два автомобілі.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, на пункт зв’язку 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ізяслав надійшла інформація про те, що поблизу с. Криволука Ізяславського району в сніговому переметі застряг автомобіль швидкої медичної допомоги, який слідував до хворого. Негайно на місце виклику прибули рятувальники та за допомогою автомобіля підвищеної прохідності відбуксирували карету «швидкої» на розчищену ділянку дороги.

Того ж дня на пункт зв’язку 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Шепетівка надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Старокостянтинів–Шепетівка, поблизу с. Велика Шкарівка Шепетівського району, внаслідок несприятливих погодних умов автомобіль легковий автомобіль, у якому перебувало 4 людей та 2-річна дитина, заблокований у сніговому заметі, що спричинило зупинку руху автотранспорту. До місця виклику прибули працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій Шепетівського району та відбуксирували «Таврію» в напрямку руху. Рух транспорту було відновлено.

Водночас до Служби порятунку «101» Старосинявського району надійшло повідомлення від водія вантажного автомобіля Renault про те, що на сполученні автодоріг між селами Перекора та Цимбалівка його автомобіль з’їхав у кювет та не може виїхати. Працівники 34-ї Державного пожежно-рятувального поста смт Стара Синява, за допомогою автомобіля підвищеної прохідності, відбуксирували Renault на безпечну ділянку дороги.