Львівщина: на вулиці вибухнув невідомий предмет, постраждали діти
15:45, 09 грудня 2013Новини регіонів
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Одна - у тяжкому стані
У місті Бориславі Львівської області стався вибух невідомого предмета, внаслідок чого травми різного ступеню тяжкості отримало троє дітей.
Про це повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.
Як зазначається у повідомленні, надзвичайна подія сталася 8 грудня о 17.50 на вулиці Транспортній у Бориславі. На вулиці стався вибух невідомого пристрою, внаслідок чого було травмовано трьох дітей, місцевих жителів, яких з термічними опіками було госпіталізовано до хірургічного відділення Бориславської міської лікарні.
Постраждалі діти – віком 13-15 років, у них діагностовано термічні опіки обличчя ІІ-ІІІ ступеня, рвані рани обличчя, контузія очей. В одного з постраждалих – тяжка травма очей і його стан розцінюється на сьогоднішній день медиками, як тяжкий. У двох інших постраждалих – стан задовільний.
Причини події – з’ясовуються.
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