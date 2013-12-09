Закарпаття: на автодорозі відбулося сходження лавини

У Закарпатській області на автодорозі «Мукачево - Рогатин - Львів» відбулося сходження лавини.

Як повідомляє Прес-служба Департаменту ДАІ МВС України з посиланням на прес-службу ДАІ Закарпатської області, сходження лавини відбулося на 153 км автодороги державного значення Н-09 «Мукачево - Рогатин - Львів» (Рахівський район).

Рух великовагового та пасажирського транспорту тимчасово обмежено. Проїзд легкового транспорту забезпечується силами Державтоінспекції в ручному режимі.

ДАІ звертається до водіїв з проханням бути дуже уважними та обережними в зв’язку з складними погодними умовами.

Як повідомила УНІАН речниця УДАІ УМВС України в Закарпатській області Анни Трофимчук, за попередніми оцінками, зійшло близько 60 кубометрів снігу, лавина частково перекрила автодорогу і в зв’язку з небезпекою було обмежено рух для великовагового та пасажирського транспорту в напрямку на Івано-Франківщину й назад.

На ліквідацію затору виїхала спецтехніка УДСНС у Закарпатській області.

В УДАІ УМВС України в Закарпатській області просять водіїв бути вкрай обережними, оскільки на найближчі два дні в області діє штормове попередження з приводу небезпеки сходження снігових лавин.

Крім того, в Закарпатському Гідрометцентрі повідомили, що на 10-12 грудня на дорогах Закарпатської області збережеться ожеледиця.