Троє дітей у Бориславі постраждали від піротехніки

Причиною травмування трьох дітей у місті Бориславі Львівської області стало необережне поводження з піротехнічними виробами.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, до Бориславського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що до міської лікарні доставлено трьох неповнолітніх хлопців з термічними опіками обличчя.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що учні однієї із шкіл міста Борислава, 8 грудня близько 19.00, гуляли біля недіючої нафтогазової свердловини і кинули у вентиляційну трубу петарду, внаслідок чого у трубі відбулося загоряння газоповітряної суміші.

Троє школярів госпіталізовані в хірургічне відділення Бориславської центральної міської лікарні з тілесними ушкодженнями у вигляді термічних опіків обличчя, рваними ранами обличчя та контузією очей.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження).

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня у місті Бориславі на Львівщині стався вибух невідомого предмета внаслідок чого травми різного ступеню тяжкості отримало троє дітей. На вулиці Транспортній стався вибух невідомого пристрою внаслідок чого було травмовано трьох дітей, місцевих жителів, яких з термічними опіками було госпіталізовано до хірургічного відділення Бориславської міської лікарні.

Постраждалі діти – віком від 13 до 15 років, у них діагностовано термічні опіки обличчя ІІ-ІІІ ступеня, рвані рани обличчя, контузія очей. В одного з постраждалих – важка травма очей і його стан розцінюється на сьогоднішній день медиками, як важкий. У двох інших постраждалих – стан задовільний.