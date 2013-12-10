У Черкасах під час земляних робіт знайшли снаряд

У Черкасах 9 грудня на перехресті вулиць Одеська – Руставі під час земляних робіт знайшли 122-міліметровий артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, артилерійський снаряд виявили робітники однієї із фірм, під час виконання земляних робіт з прокладання інженерних комунікацій. Снаряд, який знаходився на 1,5 метровій глибині, вилучили та знищили фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення УДСНС в Черкаській області.

Всього з початку року піротехніки знищили 987 одиниць боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни.