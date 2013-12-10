На Вінниччині через побої вітчима помер 6-річний хлопчик

Житель одного з сіл Іллінецького району Вінницької області, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, побив трьох дітей своєї співмешканки, хлопчик від отриманих побоїв помер.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, до Іллінецького райвідділу міліції близько першої години ночі надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що в одному з будинків села батьки б’ють дитину.

Як розповів перший заступник начальника УМВС України у Вінницькій області Сергій Вучкан, прибувши на місце виклику, працівники слідчо-оперативної групи міліції побачили на ліжку мертвого 6-річного хлопчика. На його тілі були численні синці та гематоми. Ще двоє дітей віком 2 та 3 років зі слідами побиття були госпіталізовані до районної лікарні. За словами лікарів, їх стан середньої тяжкості. Крім того, діти, на очах яких вбили братика, отримали тяжку психологічну травму.

Попередньо встановлено, що побої дітям наніс їх вітчим. Випивши вдома з товаришем, господар почав сваритися на жінку та вигнав її з хати. Товариш пішов. Повернутися в будинок жінка не змогла, оскільки двері були замкнені зсередини, та пішла до сусідки. Коли жінка через певний час поверталась додому, то зустріла старшу дочку, яка розповіла, що вітчим свариться і б’є маленьких братиків, а вона встигла втекти з хати.

Після плачу та благань чоловік відчинив двері, на ліжку жінка побачила одного зі своїх синів. Лікарі викликаної нею швидкої допомоги констатували смерть дитини.

Підозрюваного в вбивстві дитини, 28-річного вітчима, міліціонери затримали на місці злочину. Чоловік каже, що був п’яний, і нічого не пам’ятає. Зараз він заарештований. Раніше відбував покарання за крадіжки.

Слідчим відділом міліції відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини), яка передбачає покарання - довічне ув’язнення. Наразі триває слідство.

Загиблий хлопчик виховувався у родині, де було шестеро дітей. У цьому році він пішов у перший клас. Директор школи каже, що сім’я бідна, але матір добра доглядала за усіма дітьми. Вони завжди по сезону одягнені, чистенькі, нагодовані, добре навчаються, беруть активну участь у житті школи.