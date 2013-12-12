Чернігівщина: через шугу на Десні порушено сполучення з селами

У Чернігівській області через проходження шуги (вода з грудками льоду - УНІАН) на річці Десна з 10 грудня розведено понтонний міст у напрямку м. Новгород-Сіверський – с. Бирине.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, внаслідок цього порушено пішохідне та пряме автотранспортне сполучення між м. Новгород-Сіверський і селами Биринської сільської ради – с. Бирине, с. Підгірне, с. Прокопівка. Транспортне сполучення здійснюється через м. Шостка Сумської області, проїзд автотранспорту забезпечено.

У цих населених пунктах проживають 785 осіб, у тому числі 81 дитина (54 школярі та 27 дошкільнят). Медичне обслуговування населення Биринської сільської ради здійснюється сільською медичною амбулаторією, яка забезпечена медичними засобами первинної медичної допомоги в повному обсязі. Карета швидкої медичної допомоги має мінімальний запас пального (20 літрів).

Населення товарами першої необхідності та хлібобулочними виробами забезпечене в повному обсязі. Постачання електроенергії населеним пунктам Биринської сільської ради здійснюється безперебійно.