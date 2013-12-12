У Львові в приватному житловому будинку виявили 2 кг ртуті

У Львові в приміщенні приватного житлового будинку виявили 2 кг розлитої ртуті.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ДСНС у Львівській області, 11 грудня до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС Львівщини надійшло повідомлення, про те що по вулиці Галечко, 24 у приватному житловому будинку виявлено розлиту металеву ртуть.

Правоохоронцям зателефонував родич власниці помешкання, який повідомив, що під час прибирання в приміщенні кухні виявив розлиту металеву ртуть у нижній шухляді газової плити та на підлозі біля неї.

Відділенням радіаційно-хімічного та біологічного захисту загону технічної служби ГУ ДСНС у Львівській області механічним способом проведено збір 2 кг ртуті, яку передано представникам управління надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради для зберігання та подальшої утилізації.

Походження ртуті – встановлюється.