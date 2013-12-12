У Одеській області правоохоронці вилучили бідон маріхуани

У районному центрі Кілія Одеської області правоохоронці вилучили бідон маріхуани на суму майже 1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у відділі у зв`язках з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, в ході супроводу кримінального провадження, початого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилка або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України працівники управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків спільно з представниками облпрокуратури провели на поточному тижні санкціонований обшук за місцем проживання 49-річного чоловіка.

У гаражі, розташованому на території його двору, правоохоронці виявили і вилучили маріхуану загальною вагою 25 кг і електронні ваги, які використовувалися для її зважування.

«Зазначений наркотичний засіб власник домоволодіння зберігав у металевому бідоні і мішку. Наркозілля він власноручно виготовив з рослин конопель, які влітку виростив у плавнях, що на околиці міста, і зберігав з метою подальшого збуту», - повідомили у відділі.

Як повідомив начальник ГУМВС в Одеській області Сергій Рєзніков, на даний час підозрюваного затримано у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. «Слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, направлені на встановлення всіх обставин і осіб, причетних до вирощування і збуту маріхуани, продовжуються. Вилучену речовину направлено на дослідження. За цінами «чорного ринку» її вартість становить близько мільйона гривень», - сказав Рєзніков.