В Одесі від отруєння чадним газом загинули троє людей
10:47, 13 грудня 2013Новини регіонів
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У приватному житловому будинку
В Одесі від отруєння чадним газом загинули троє людей.
Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, о 15 год. 50 хв. 12 грудня у м. Одеса, вул. Кондінського, у приватному житловому будинку, виявлено тіла 3 загиблих осіб. Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом. Пожежні підрозділи не викликались.
За фактом події проводиться розслідування.
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