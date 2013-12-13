В Одесі від отруєння чадним газом загинули троє людей

У приватному житловому будинку

В Одесі від отруєння чадним газом загинули троє людей. Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, о 15 год. 50 хв. 12 грудня у м. Одеса, вул. Кондінського, у приватному житловому будинку, виявлено тіла 3 загиблих осіб. Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом. Пожежні підрозділи не викликались. За фактом події проводиться розслідування.

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