Макіївка: у житловому будинку вибухнув газовий балон

Жертв та постраждалих немає

У Макіївці Донецької області через вибух газового балона зруйновано стіну приватного житлового будинку. Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, сьогодні, 13 грудня, о 1 год. 25 хв. у м. Макіївка у приватному житловому будинку стався вибух газового балону з послідуючим горінням. Вибухом зруйновано зовнішню стіну будинку. Вогнем пошкоджено покрівля та перекриття. Жертв та постраждалих немає.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter