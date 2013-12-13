У Шостці 60 тис. людей залишаються без водопостачання

У місті Шостка Сумської області через порив каналізаційного колектора діаметром 800 мм близько 60 тисяч місцевих жителів залишаються без водопостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, обвал каналізаційного колектора, який відводить стоки з третини міста, стався у вівторок, 10 грудня, о 12.30.

«Наразі ведуться роботи з локалізації аварії», - поінформував головний інженер шосткинского комунального підприємства «Водоканал» Віктор Мельник.

За його словами, у зв`язку з аварією тиск води в частині міста знижено до мінімуму, а ліквідувати наслідки аварії планувалося протягом 1-2 діб. Проте третя частина міста перебуває без води вже три доби.

У зв`язку з цим міська комісія з техногенно-екологічної безпеки кваліфікувала аварію на колекторі як надзвичайну ситуацію, а мер Шостки Микола Нога надав їй статусу «державного» рівня. Зараз на каналізаційному колекторі ведуться ремонтно-відновлювальні роботи. У місті створено оперативний штаб з ліквідації наслідків аварії.

На місці НП побували заступник голови Сумської облдержадміністрації Ігор Яговдик, який пообіцяв з боку ОДА надати всебічну допомогу для того, щоб аварію було ліквідовано і відновлено водопостачання «в найкоротший термін».

За даними мера, колектору вже понад 40 років, а за останні 14 років практично щороку тут відбувалися подібні аварії.

«Ми ініціюємо будівництво нового міського каналізаційного колектора, на який необхідно близько 9,2 млн. грн. З метою виділення коштів на реалізацію цього дорогого проекту міська адміністрація звернеться в Кабінет Міністрів», - сказав Нога.

За його словами, в район аварії організовано підвезення питної води, оскільки тривалість ремонтно-відновлювальних робіт поки що прогнозувати складно.

У зв`язку з аварією на каналізаційному колекторі змінився режим роботи деяких навчальних закладів Шостки. Зокрема, начальник міського управління освіти Наталія Сергейко повідомила, що в трьох школах проводяться скорочені уроки, а в шести дитячих садках працюють тільки чергові групи.