У Чернігові вшанували учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у центрі міста – на Алеї героїв – пройшла церемонія покладання квітів до пам`ятного знаку "Героям Чорнобиля" з нагоди Дня вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, що відзначається 14 грудня.

У церемонії взяли участь керівники області та міста – голова Чернігівської облдержадміністрації Володимир Хоменко, голова обласної ради Анатолій Мельник, секретар Чернігівської міської ради Олег Шеремет, представники установ та підприємств, громадських організацій учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній станції, ліцеїсти Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. На заході були присутні близько 200 осіб.

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам`ять загиблих та померлих земляків, чиє життя забрала трагедія 26 квітня 1986 року.

В обласному філармонійному центрі фестивалів та концертних програм до Дня вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС проходять урочисті збори та святковий концерт.

Довідка УНІАН: Чернігівська область належить до переліку областей України, що зазнали найбільшого радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській атомній станції 26 квітня 1986 року. 244 населених пункти регіону віднесено до радіоактивно забруднених. Понад 277 тисяч або 22% населення – до категорії постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС. Область прийняла близько 2500 евакуйованих з 30-кілометрової зони, розмістила 470 переселенців із забруднених територій. На сьогодні статус постраждалих мають 83 тисячі жителів регіону.