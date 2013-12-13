На Львівщині згорів фельдшерсько-акушерський пункт

На Львівщині згорів адміністративний будинок, в якому розміщувалася сільська рада села Хащів, місцева АТС та фельдшерсько-акушерський пункт.

Як повідомили УНІАН в департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 12 грудня надійшло повідомлення про пожежу у селі Хащів Турківського району в одноповерховій цегляній будівлі, в якій були розташовані Хащівська сільська рада, ФАП та АТС. Перекриття будівлі дерев’яне, покриття шиферне по дерев’яній обрешітці, освітлення електричне, опалення пічне на твердому паливі.

Вогнем знищено дах на площі 60 м2 та перекриття на площі 80 м2.

Загиблих та травмованих немає.

Ліквідація пожежі тривала близько двох годин двох пожежних підрозділів. Працівниками сільської ради та місцевими жителями врятовано документацію, обладнання, майно та оргтехніку.

Причина пожежі – з’ясовується.