На Закарпатті 13-15 грудня можливе сходження лавин

За даними Гідрометцентру, на високогір’ї Закарпатської області відмічається відлига. У зв’язку з цим 13-15 грудня оголошена лавинонебезпечна ситуація.

Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням бути максимально уважними та обережними у дорозі, неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху, повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ МВС України.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня у Закарпатській області, на автодорозі «Мукачево - Рогатин - Львів», відбулося сходження лавини. За попередніми оцінками, зійшло близько 60 кубометрів снігу, лавина частково перекрила автодорогу і в зв’язку з небезпекою було обмежено рух для великовагового та пасажирського транспорту в напрямку на Івано-Франківщину й назад.