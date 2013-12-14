У Севастополі на уроці фізкультури помер 14-річний учень
18:39, 14 грудня 2013Новини регіонів
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Займався у спецгрупі
В одній із шкіл Севастополя сьогодні на уроці фізкультури помер 14-річний учень.
Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у місті Севастополі.
Міліцію, у свою чергу, повідомили співробітники «швидкої допомоги», яких викликали у школу для надання термінової медичної допомоги.
Коли на місце події виїхали керівництво УМВС України в м. Севастополі, прокуратури Нахімовського району та слідчо-оперативна група, було встановлено, що 14-річний учень на занятті фізкультурою несподівано впав і втратив свідомість. Під час надання першої медичної допомоги хлопчик помер.
Як з`ясувалося, школяр мав діагноз «кардіопатія», у зв`язку з чим за наказом директора школи займався у спеціальній групі для занять фізкультурою.
За даним фактом слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 137 (неналежне виконання обов`язків щодо охорони життя та здоров`я дітей, що спричинили смерть) ККУ.
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