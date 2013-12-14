Львівщина: 11 населених пунктів залишилися без газу
18:42, 14 грудня 2013Новини регіонів
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Вода потрапла в газопровід
У Стрийському та Сколівському районах Львівської області 8 тис. 700 абонентів в 11 населених пунктів тимчасово відключено від газопостачання.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, вчора, 13 грудня, о 17:00 в селі Нижня Стинава Стрийського району на газорозподільній станції було виявлено потрапляння води в газопровід (діаметр 500 мм), через що утворюються гідратні пробки, що може призвести до виходу з ладу обладнання.
Для проведення ремонтних робіт тимчасово від газопостачання відключено 11 населених пунктів.
Станом на 7:00 14 грудня ремонтні роботи продовжуються, йдеться в повідомленні.
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