Львівщина: 11 населених пунктів залишилися без газу

У Стрийському та Сколівському районах Львівської області 8 тис. 700 абонентів в 11 населених пунктів тимчасово відключено від газопостачання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, вчора, 13 грудня, о 17:00 в селі Нижня Стинава Стрийського району на газорозподільній станції було виявлено потрапляння води в газопровід (діаметр 500 мм), через що утворюються гідратні пробки, що може призвести до виходу з ладу обладнання.

Для проведення ремонтних робіт тимчасово від газопостачання відключено 11 населених пунктів.

Станом на 7:00 14 грудня ремонтні роботи продовжуються, йдеться в повідомленні.