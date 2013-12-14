У Запорізькій області в ДТП загинули 5 осіб
18:47, 14 грудня 2013Новини регіонів
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Двоє у реанімації
У Запорізькій області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 5 осіб загинули та 2 осіб постраждали.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, аварія сталася вчора, 13 грудня, о 23.16 поблизу смт Приазовське, на автодорозі Одеса - Мелітополь – Новоазовськ. Зіткнулися позашляховик «КІА Sportage» та легковий автомобіль «Daewoo Lanos».
«Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 5 осіб та 2 особи постраждало, яких у важкому стані госпіталізовано до Приазовської центральної районної лікарні», - йдеться в повідомленні.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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