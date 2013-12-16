На Черкащині відкрито понад сто пунктів обігріву

У Черкаській області управління Держслужби з надзвичайних ситуацій відкрило понад сто пунктів обігріву.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, пункти обігріву відкрито для попередження випадків переохолодження людей, надання у період низьких температур допомоги населенню, в першу чергу малозахищеним верствам.

Також пожежно-рятувальні підрозділи області переведені на особливий режим роботи для своєчасного реагування на надзвичайні ситуації в умовах суттєвого зниження температури.

Для роботи в цих умовах підготовлена спеціальна техніка, створено запас пально-мастильних матеріалів, а також підготовлено джерела електро- й теплопостачання. Допомогу також зможуть отримати і власники автотранспорту.