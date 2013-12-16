Президент Уругваю хоче всиновити 40 дітей

Президент Уругваю Хосе Мухіка планує після завершення свого президентського терміну всиновити 30-40 дітей зі свого району

Як передає РІА Новости , про це повідомив сам Мухіка в інтерв`ю уругвайському виданню El Observador.

"Я думаю усиновити 30-40 дітей бідноти, щоб вони жили у мене", - сказав виданню Мухіка На питанн , коли це станеться, він відповів - "коли я зніму цей костюм, який мені тисне " .

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Президентський термін 78-річного Мухікb завершується в березні 2015 року. Раніше в інтерв`ю місцевим ЗМІ він заявляв, що після завершення роботи в якості президента він хоче повернутися до звичайноuj сільськоuj життя, і не виключав, що буде продавати квіти на місцевій ярмарку .

Мухіка вважається одним з найбільш екстравагантних і скромних у побуті президентів країн Латинської Америки. Разом зі своєю дружиною, 69 -річною сенатором ЛусієюТополанські, він проживає не в офіційній резиденції, а в звичайному будинку на околиці Монтевідео, що належить дружині, має у власності лише автомобіль Volkswagen Beetle 1987 року випуску і жертвує на благодійність до 90 відсотків своєї щомісячної зарплати. У Мухіки та Тополанські немає власних дітей.