Батько "грався" із сином: 7-місячний малюк - у комі

До реанімаційного відділення вінницької лікарні швидкої допомоги з побоями 13 грудня госпіталізовано 7-місячне немовля. Дитина перебуває у комі.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

За повідомленням, правоохоронці попередньо встановили, що тілесні ушкодження дитині наніс її 31-річний батько.

Зі слів чоловіка, він грався з малюком, підкидаючи його. Дитина почала плакати і батько почав її трусити, аби заспокоїти. В цей час хлопчик знепритомнів. Батьки звернулись за допомогою до лікарні.

Лікарі діагностували у хлопчика лінійний перелом потиличної кістки без зміщення уламків верхньої третини та давні синці на сідницях. Наразі стан дитини вкрай важкий, хлопчик перебуває у комі.

Давні синці подружжя пояснює тим, що голова родини дуже дратувався через плач немовляти. Батько «заспокоював» маленького сина, застосовуючи до нього фізичне насилля.

Як з’ясувалось, чоловік ніколи не потрапляв у поле зору міліції та заробляв на життя приватними перевезеннями. До цього часу сім`я не перебувала на обліках правоохоронців та соціальних служб, які опікуються належним вихованням дітей.

Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років позбавлення волі.

В ході слідства батькові буде призначена судово-психіатрична експертиза та надана остаточна правова оцінка його діям.