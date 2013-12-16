У Києві до кінця робочого тижня - без опадів

Український гідрометеорологічний центр у найближчі 5 днів не прогнозує в Києві істотних опадів, проте на вихідних очікується мокрий сніг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко.

«У Києві до кінця тижня без опадів, тільки 21-22 грудня очікується мокрий сніг», - сказав Прокопенко.

За його словами, температура повітря в столиці цього тижня вночі становитиме до 5 градусів морозу, а вдень – до двох тепло. При цьому вранці можливий туман, на дорогах – ожеледиця.

Така ж погода встановиться і на більшості території країни. Зокрема, Укргідрометцентр не прогнозує істотних опадів до 21 грудня. Вночі температура повітря протягом найближчих п`яти днів опуститься до 7 градусів морозу, а вдень становитиме до 3 градусів тепла. При цьому на Сході України вночі буде до 11, а вдень – до 5 морозу.

За словами Прокопенка, з 21 грудня в більшості регіонів України, окрім крайнього Півдня, очікується невеликий мокрий сніг. Проте вже в період з 22 по 26 грудня опади припиняться. Температура повітря в цей період становитиме 2-8 градусів морозу, вдень – від «мінус» 2 до «плюс» 3 градусів тепла.

За попередніми прогнозами, в новорічну ніч в Україні очікується незначне зниження температури повітря і також невеликий сніг, місцями мокрий. При цьому на Півдні і Сході країни в ніч з 31 грудня на 1 січня температура повітря підніметься до 5 градусів тепла. Водночас вже вдень 1 січня в ці регіони прийде похолодання.