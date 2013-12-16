На Закарпатті - небезпека сходження лавини

Український гідрометеорологічний центр попереджає про небезпеку сходження лавини на Закарпатті у разі випадання опадів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко.

«У горах Карпат поки що нелавинонебезпечно. Але при додаткових навантаженнях, особливо на Закарпатті, місцями можливе сходження лавини», - сказав Прокопенко.

Як повідомляв УНІАН, Укріидрометцентр не прогнозує істотних опадів по Україні до 21 грудня. Вночі температура повітря протягом найближчих п`яти днів знизиться до 7 градусів морозу, а вдень становитиме до 3 градусів тепла.

При цьому на Сході України вночі буде до - 11, а вдень – до 5 морозу.

У той же час з 21 грудня в більшості регіонів України, окрім крайнього Півдня, очікується невеликий мокрий сніг. Проте вже в період з 22 по 26 грудня опади припиняться.

Температура повітря в цей період становитиме 2-8 градусів морозу, вдень – від - 2 до + 3 градусів тепла.