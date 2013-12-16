У Вінниці зіткнулися 3 автомобілі, загинула людина

У Вінниці внаслідок зіткнення трьох автомобілів одна людина загинула та ще двоє, серед яких 12-річна дитина, госпіталізовані.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

За повідомленням, 15 грудня близько 21 години на перехресті вулиць Келецька та 40-річча Перемоги у Вінниці зіштовхнулись одразу три автомобіля. В результаті ДТП постраждала родина – жінка загинула, чоловік та дитина - в лікарні.

За попередньою інформацією, водій джипу «Audi Q5», рухаючись головною дорогою, проігнорував заборонений сигнал світлофора, внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем «Volkswagen Passat», що рухався по другорядній дорозі. Крім того, скоїв вторинне зіткнення з автомобілем «КІА», який виконував поворот праворуч за напрямком руху. Водій позашляховика з місця аварії зник.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди 37-річна пасажирка «Volkswagen Passat» загинула на місці. Водій та його 12-річний син були доставлені каретою швидкої у лікарню з численними тілесними ушкодженнями. Водій «КІА» не постраждав.

Правоохоронці вже встановили особу винуватця аварії та вживають заходів по його затриманню.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Триває розслідування.