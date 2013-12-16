У Донецькій області розгорнуто 224 пункти обігріву

У Донецькій області при територіальних центрах соціального обслуговування розгорнуто 224 пункти обігріву.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації. Згідно з повідомленням, також зараз діють 63 «банки» видачі вживаного теплого одягу, взуття, постільних речей, предметів домашнього вжитку, які роздають громадянам без певного місця проживання.

Для безхатченків у містах Донецьк, Маріуполь, Горлівка, Дружківка, Слов`янськ, Краматорськ працюють спеціалізовані комунальні установи, де вони можуть одержати тимчасовий притулок.

Зараз ці комунальні установи відкрили пункти обігріву з гарячим харчуванням.

За необхідності передбачено додаткове розгортання 139 ліжко-місць у будинках нічного перебування, лікарнях, громадських, добродійних і релігійних організаціях.

У містах і районах області відновлено роботу з вуличного соціального патрулювання. Загалом діють 157 бригад, зокрема в нічний час. В ході соціального патрулювання вже більш як 70 людей було направлено в пункти обігріву, повідомили в ОДА.