У Одеській області у приватному гаражі виявлено 18 кг ртуті

У селі Новоградківка Одеської області увечері 15 грудня виявлено і вилучено з приватного гаража 18 кг ртуті.

Як повідомили УНІАН у головному управлінні ДСНС в Одеській області, до рятувальної служби районного центру Овідіополь надійшло повідомлення від чергового Овідіопольського відділення міліції про те, що в селі Новоградківка по вулиці Леніна 18-річний хлопець виявив у гаражі ртуть.

«Отруйна речовина знаходилася в пластмасовій 1,5-літровій каністрі з герметично закритою пробкою», - повідомили в управлінні.

Для вилучення ртуті залучалося аварійно-рятувальне відділення обласної ДСНС.

«Вилучену ртуть - близько 18 кг - відправили до хімічної лабораторії. Загиблих і потерпілих немає. Походження ртуті встановлюється», - сказали в управлінні.