Донеччина: на шахті загинули три гірники

В Олександрівському районі Донецької області на приватній шахті «Свято-Покровська», де сьогодні сталася аварія, рятувальники підняли на поверхню тіла трьох гірників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, станом на 17.30 з шахти підняли тіла трьох смертельно травмованих гірників, також знайдено четвертого загиблого, і зараз вживаються заходи щодо його підняття на поверхню.

За словами заступника директора департаменту розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації Павла Золотопупова, всього в результаті аварії загинули четверо працівників підприємства, а двоє - доставлені до лікарні м. Добропілля.

Зараз на підприємстві працює комісія з розслідування причин аварії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 11.44 у похилій ходці № 2 пл. (тупикова виробка) шахти «Свято-Покровська» ТОВ «Техіннновація» в Олександрівському районі стався викид метану. На момент аварії в шахті перебували 28 осіб, на аварійній ділянці – 12.