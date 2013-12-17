Тернопільщина: неповнолітню підозрюють у вбивстві дитини

На Тернопільщині правоохоронці підозрюють 17-річну жительку області у вбивстві своєї новонародженої дитини.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, 17-річну жительку одного із сіл Тернопільського району з сильною кровотечею у неділю, 15 грудня, було доставлено до обласного перинатального центра матері та дитини.

Медики, які оглянули неповнолітню, з’ясували, що кровотеча спровокована пологами. Де дитина породілля не зізнавалася.

Відтак медики викликали правоохоронців, які опитали родичів дівчини, медиків, а невдовзі знайшли мертве тіло новонародженої дівчинки вдома у породіллі.

На даний час призначено проведення ряду судово-медичних експертиз.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією умисне вбивство матір`ю своєї новонародженої дитини (стаття 117 Кримінального кодексу України). Триває досудове розслідування.