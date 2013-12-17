Відновлено теплопостачання 42 багатоповерхівок у Краматорську

Повністю відновлено теплопостачання 42 багатоповерхових житлових будинків у Краматорську Донецької області, де вчора сталося два пориви на теплопроводі.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, о 21.40 порив було ліквідовано та розпочато заповнення системи водою. Сьогодні о 5.00 теплопостачання повністю відновлено.

До аварійно-відновлювальних робіт було залучено 25 осіб та 4 одиниці техніки. На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС України у Донецькій області.